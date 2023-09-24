Тест-викторина: сможете угадать мультфильм СССР по его главному уроку?

В Советском Союзе мультипликация начала активно развиваться в 1920-е годы. К числу анимационных картин, созданных в это время, относятся “Каток” Ивана Иванова-Вано, “Органчик” Николая Ходатаева, “Новый Гулливер” Александра Птушко. Последний стал истинным прорывом в жанре - это был первый полнометражный мультфильм в СССР. Даже современному искушенному зрителю понятно, что в “Новом Гулливере” технические возможности отечественной мультипликации вышли на новый уровень, а количество кукол, изготовленных специально для анимационной картины, поражает воображение. В 1933 году в СССР впервые были показаны мультики, произведенные на студии Уолта Диснея - “Пароход Вилли” и “Три поросенка”. Эти мультфильмы было решено взять за образец при создании отечественных шедевров. Спустя три года, в 1936-м, была основана студия “Союзмультфильм”, практически полностью перенявшая метод работы студии Disney. Несмотря на технический прогресс, невозможно было не отметить, что советские мультики при этом потеряли свою изюминку и самобытность. Поэтому в послевоенные годы было решено отказаться от диснеевских методик и положить начало собственному стилю в анимации. Попробуйте угадать советские мультики по советам, которые были даны персонажам.

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