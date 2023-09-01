Тест: ваша жизнь мечта или ужас?

“Ах, если бы сбылась моя мечта”, - пели персонажи известного советского мультфильма. Но что такое мечта? Как она рождается? И можно ли мечтать целыми днями напролет? Этими вопросами озадачились ученые из Университета Флориды (США). Они провели эксперимент, в ходе которого респондентам было предложено сесть и помечтать. Отвлекаться на другие занятия было нельзя. Можно предположить, что добровольцы были в восторге от участия в исследовании и могли грезить часами напролет, однако в реальности все оказалось совсем иначе. Ученые выяснили, что большинство участников просто-напросто не понимали, о чем им мечтать. Кроме того, из-за того, что параллельно нельзя было заниматься каким-то другим делом, люди начинали скучать, а после и вовсе выходить из себя. Ничегонеделание оказалось для них сущей пыткой. После этого ученые провели другой эксперимент, в ходе которого добровольцам сначала предложили составить список тем, на которые можно было бы поразмышлять. В этом случае люди предавались грезам с куда большим удовольствием. Из этого сделали вывод - даже такое приятное занятие, как мечты, может стать невыносимым, если делать это без подготовки и по принуждению.

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