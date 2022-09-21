Тест: ваша лучшая черта, которой вы привлекаете людей?

Нравиться другим людям - одна из важнейших наших потребностей (хотя, безусловно, есть те, кто ни за что в этом не признается). Достаточно широко распространено мнение, что стать “самой обаятельной и привлекательной” можно только от природы, естественную харизму ничем не заменишь, однако это не так. Подтверждением тому служат особые техники, которым обучают, например, агентов спецслужб - то есть тех людей, которым работа предписывает производить на окружающих приятное впечатление. Так называемая формула дружбы, которой пользуются для “прокачки” обаяния агентов в ФБР и других организациях, включает в себя приближенность (дистанция и регулярное появление в поле зрения другого человека), частоту и длительность (число и продолжительность контактов), а также интенсивность - способность в полной мере удовлетворить психологические или физические потребности собеседника с помощью вербального и невербального поведения.

Однако одно дело - методики, и совсем другое - природное обаяние. Пройдите наш тест, чтобы узнать, какая ваша черта является вашим главным “секретным оружием”, помогающим нравиться окружающим.