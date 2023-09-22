Тест: ваш мозг старше или младше вашего реального возраста?

Нет ничего необычного в том, чтобы чувствовать себя старше или младше своего биологического возраста. Но порой мы не задумываемся над тем, что возраст наших внутренних органов тоже может сильно отличаться от общего. По словам ученых, мозг человека действительно обладает способностью стареть раньше обладателя. Причины на то могут быть самыми разными - окружающая среда, здоровье, образ жизни и т.д. Существует несколько признаков, указывающих на то, что ваш мозг моложе общего биологического возраста - например, знание нескольких языков, умение находиться в настоящем моменте и ощущение легкости в душе. О том, что мозг стареет быстрее тела, свидетельствуют проблемы с памятью. Если вещи, которые раньше от зубов отскакивали, теперь вспоминаются с трудом - это крайне тревожный признак. Быстрая усталость также недвусмысленно говорит: организм не справляется даже с небольшими нагрузками и нуждается в отдыхе чаще, чем прежде. Наконец, нарушение концентрации внимания тоже можно считать звоночком, сигнализирующим - мозг уже не такой активный, как бывало. Ответьте на вопросы нашего нового теста и узнайте, сколько лет вашему мозгу.

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