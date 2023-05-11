Тест: в вас больше нарциссизма или альтруизма?

В последние годы понятие “нарцисс” стало широко распространенным - настолько, что многие люди употребляют его, не задумываясь над значением. По мнению психологов, главной отличительной чертой этого представителя “темной триады” является чрезвычайно высокая самооценка. Нарцисс убежден, что краше и лучше него нет никого в округе, его мнение априори правильное, и все окружающие должны соглашаться с ним и восхвалять его. Не так давно ученые задались вопросом: не превращают ли соцсети в нарциссов всех подряд? Ведь многие приходят в популярные социальные сети для того, чтобы получить порцию комплиментов и лайков, убедиться в том, что за ними следит множество людей. Авторы некоторых научных исследований даже взялись утверждать, что рост числа нарциссических расстройств напрямую связан со всеобъемлющим распространением соцсетей. Споры на тему, что первично - нарциссизм или социальные сети, - не утихает до сих пор, как среди обычных пользователей, так и представителей научного сообщества.

Кто вы - полный энтузиазма альтруист или махровый нарцисс? Вы думаете только о себе или на первом месте мысли об окружающих? Узнайте правду о себе с помощью теста.