Тест в один клик: Какая черта характера отличает вас от других?

Согласно мнению специалистов, человеческая личность состоит как будто бы из двух половинок, абсолютно непохожих друг на друга – характера и темперамента. Под тем, что исследователи называют характером, понимается весь его жизненный опыт. Особую роль играет то, что человек видел вокруг себя в детстве, какими были отношения в его семье, какими взглядами на жизнь и ценностями были наделены близкие люди и что из этого старались привить ему. Из всех этих кирпичиков и складывается набор черт характера. Под темпераментом же понимаются не привитые близким окружением, а биологически заложенные свойства личности. Они связаны с генами, с гормональной и медиаторной системами организма. Например, чрезмерная эмоциональность, склонность к срывам напрямую зависит от уровня тестостерона, энтузиазм – с дофаминной системой, а уровень тревожности – с серотониновой системой головного мозга.

Каждый человек обладает своим неповторимым набором качеств, своей индивидуальностью. Предлагаем вам пройти короткий тест, который подскажет, какая черта вашего характера наиболее ярко отличает вас от окружающих.