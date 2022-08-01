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Тест в один клик: Какая черта характера отличает вас от других?

1 августа 2022 17:30
Тест в один клик: Какая черта характера отличает вас от других?

Экспресс-тест определит, в чем заключается ваша индивидуальность.

Согласно мнению специалистов, человеческая личность состоит как будто бы из двух половинок, абсолютно непохожих друг на друга – характера и темперамента. Под тем, что исследователи называют характером, понимается весь его жизненный опыт. Особую роль играет то, что человек видел вокруг себя в детстве, какими были отношения в его семье, какими взглядами на жизнь и ценностями были наделены близкие люди и что из этого старались привить ему. Из всех этих кирпичиков и складывается набор черт характера. Под темпераментом же понимаются не привитые близким окружением, а биологически заложенные свойства личности. Они связаны с генами, с гормональной и медиаторной системами организма. Например, чрезмерная эмоциональность, склонность к срывам напрямую зависит от уровня тестостерона, энтузиазм – с дофаминной системой, а уровень тревожности – с серотониновой системой головного мозга.

Каждый человек обладает своим неповторимым набором качеств, своей индивидуальностью. Предлагаем вам пройти короткий тест, который подскажет, какая черта вашего характера наиболее ярко отличает вас от окружающих.

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Елена Королева
Елена Королева
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