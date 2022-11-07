Тест, в котором стыдно набрать меньше 5 баллов: угадайте историческую личность по портрету

В школьных учебниках и на портретах, висевших на стенах в классах, можно увидеть самые разные исторические личности - от полководцев до поэтов. В интернете сейчас также можно найти множество изображений легендарных персон из прошлого, однако, как утверждают исследователи, некоторые из дошедших до наших дней портретов - фейки. Так, например, широко распространена картина, изображающая валашского князя Влада III Цепеша, прозванного Дракулой. На портрете изображен мужчина с большими карими глазами, тонким длинным носом, большими усами. Одет граф роскошно - в камзол, отороченный мехом, и головной убор, украшенный драгоценными камнями. По свидетельствам специалистов, эта картина была создана почти век спустя после смерти настоящего Влада Цепеша. Легенды гласят, что написана она была с портрета, сделанного при жизни графа, но, к сожалению, утраченного. Историки говорят о том, что судить о внешнем облике Цепеша по этому портрету сложно - во-первых, сам оригинал картины мог быть далеким от реальности, поскольку сходство в те годы было необязательным, во-вторых, черты графа мог исказить копиист.

Сможете ли вы угадать выдающихся исторических деятелей по портрету? Пройдите наш тест на знание истории.