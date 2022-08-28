Тест: В какую эпоху вы должны были родиться на самом деле?

“Мне нужно было родиться в другое время”, - каждому человеку хотя бы раз в жизни доводилось слышать эту фразу от окружающих, а то и произносить ее самому. Кого-то привлекает прошлое - мрачная эстетика Средневековья, эпоха Просвещения, подарившая миру множество гениев и открытий, “ревущие двадцатые” с их любовью к джазу и безумным вечеринкам… Другие, напротив, грезят о далеком будущем и зачитываются произведениями братьев Стругацких, Фрэнка Герберта, Айзека Азимова и многих других фантастов. Несколько лет назад ВЦИОМ проводил опрос среди россиян на тему “В какое время вы хотели бы жить?” Исследователям общественного мнения удалось выяснить, что львиная доля респондентов, порядка 52%, не променяли бы возможность жизнь в наши дни ни на какую другую эпоху. 26% опрошенных привлекает брежневская эпоха, 4% предпочли бы переместиться в конец XIX - начало XX века, а 1% участников опроса хотел бы пожить в 1990-е - вот такая интересная статистика.

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