Тест: в какую эпоху вам стоило родиться?

Когда мы смотрим фильмы или читаем книги, действие которых разворачивается в далеком прошлом или в будущем, невольно возникает мысль: “А что, если бы я жил в другую эпоху?” Герои научной фантастики могут отправиться, куда пожелают, с помощью машины времени. В реальности такое пока невозможно, однако, как говорят ученые, путешествия во времени не так уж фантастичны, как может показаться на первый взгляд. Например, на одном из научных форумов популяризатор астрономии Колин Стюарт заявил, что российскому космонавту Сергею Крикалеву удалось отправиться в будущее. Правда, всего лишь на 0,02 секунды и по причине замедления времени, случившегося на Международной космической станции. В интернете постоянно появляются фотографии, якобы сделанные в прошлом, на которых можно найти современно одетых людей. Но, разумеется, все это лишь мистификации, придуманные продвинутыми пользователями фотошопа. А значит, пока людям приходится только мечтать о перемещениях во времени и пространстве в надежде, что когда-нибудь фантастика станет реальностью. В какую эпоху вы должны были родиться? Узнайте с помощью нашего теста.

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