Тест: в какую эпоху вам стоило родиться

Фильмы и книги, рассказывающие о событиях далекого прошлого или будущего, всегда будут популярны. Людям нравится ненадолго погрузиться в атмосферу предыдущих столетий или вместе с авторами пофантазировать, какой будет жизнь человечества спустя десятки и сотни лет. И если насчет будущего пока сложно что-то сказать - режиссеры и писатели создали массу версий, от “Рассказа служанки” до “Дюны” - то с прошлым дела обстоят немного проще. Не секрет, что красивые декорации, придуманные профессиональными художниками, и романтичные описания имеют мало общего с суровой действительностью. Так, например, в массовом представлении Средневековье - эпоха прекрасных дам, благородных рыцарей и величественных королей, турниров и крестовых походов. Безусловно, все это действительно было в Средние века, но без того романтического флера, которым окутывают те далекие времена сценаристы и писатели. Грязь, постоянные болезни и эпидемии - вот каким было Средневековье на самом деле.

Несмотря на все это, иногда приятно помечтать о том, каково это - жить в другую эпоху. Пройдите наш тест, а мы подскажем, какие времена вам подходят больше всего.