Тест: в какой стране вы сможете обрести счастье?

Ежегодно специальное отделение ООН, в задачи которого входит изыскания решений стабильного развития, публикует документ с необычным названием - Всемирный доклад о счастье. В нем страны, входящие в ООН, оценивают, как нетрудно догадаться, счастье своих жителей. Впервые такой документ был обнародован в 2012 году. С тех пор каждый год отдел ООН занимается подсчетом данных и составлением рейтинга, а также оценкой всевозможных факторов и показателей, которые способствуют ощущению счастья у разных народов. Любопытно, что начиная в 2018 года первую строчку в рейтинге практически всегда занимали финны. Но в последние годы уровень счастья в некоторых странах растет и они вот-вот догонят Финляндию. Так, например, в последние несколько лет в число стран-лидеров по индексу счастья входили Тайвань, Канада, Новая Зеландия. а вот самыми несчастными оказались Зимбабве, Гаити, Венесуэла.

А в какой стране вы могли бы почувствовать себя по-настоящему счастливым? Пришлось бы вам для этого ехать на край света или “праздник, который всегда с вами” на самом деле находится совсем рядом? Узнайте ответив на вопросы нашего теста.