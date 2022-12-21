Тест: в какой стране вам было суждено родиться на самом деле?

“Где родился, там и пригодился”, - гласит народная мудрость. Однако многие люди покидают родные места и переезжают в другие населенные пункты или даже страны, где, по их мнению, они будут чувствовать себя наиболее комфортно. В наши дни при желании можно поселиться не только в реальном, но и в цифровом месте. Не так давно крошечное государство Тувалу, расположенное в Океании, объявило о намерении скопировать страну в метавселенную. Тихоокеанское государство, население которого составляет всего одиннадцать тысяч человек, а площадь суши - 26 квадратных километров, собирается создать свою цифровую копию вовсе не из прихоти. Дело в том, что ему угрожает полное затопление. По прогнозам специалистов, к концу ХХI века страна окажется под толщей воды. Министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе объявил о желании создать цифровую страну на международном климатическом саммите, чтобы оставаться полноценным государством и после затопления, однако подробностей о том, как планируется перевести страну в метавселенную, не разгласил.

Какая из стран подходит вам по духу настолько, что вам следовало родиться именно там? Узнайте ответ на этот вопрос с помощью нашего теста.