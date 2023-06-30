Тест: в какой эпохе вы должны были родиться?

Редкий человек при просмотре исторических фильмов и сериалов и чтении книг о делах давно минувших дней не ловил себя на мысли: “Ах, если б у меня была машина времени…” К сожалению, такое изобретение пока существует лишь в научной фантастике, но не наяву. Поэтому отправиться в полюбившуюся эпоху не получится, - если только вы не захотите присоединиться к движению таймтревелеров. Так называют людей, которые вместо того чтобы носить современную одежду и пользоваться всеми благами цивилизации, в деталях воспроизводят быт другого временного периода. Они одеваются в костюмы, сшитые по моде того времени, обустраивают свое жилище в соответствии с интерьерами давно ушедших эпох. Например, американцы Сара и Гэбриел настолько полюбили викторианскую эпоху, что решили погрузиться в нее с головой. Они шьют себе наряды по лекалам того времени, сами пекут хлеб и вместо того чтобы пользоваться электричеством, по вечерам зажигают масляную лампу. Супруги уверяют, что такой образ жизни им по душе и они не тспытывают никаких неудобств.

В какой эпохе вы хотели бы оказаться? А какая подошла бы вам больше всего? Узнайте ответ с помощью нашего теста.