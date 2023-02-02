Тест: в какой цвет вам стоит покрасить свои волосы?

Как гласит известная народная мудрость, коса - это девичья краса. Волосы издавна считались женской гордостью, за ними ухаживали особенно тщательно, а цвет волос мог многое сказать о характере его обладательницы. Считается, что брюнетки обладают стойким, серьезным и независимым характером, блондинки более легкие на подъем и кокетливые, а вот за рыжими дамами в мировой культуре закрепилась репутация бунтарок. Барышни с огненными волосами в старину считались ведьмами, что, в общем-то неудивительно, ведь современные ученые доказали, что они обладают удивительными способностями. Например, умеют предугадывать перемены температуры. Меланокортин-1, который и является “виновником” цвета волос, вызывает гиперактивность гена, который определяет температуру в окружающей среде. К такому выводу пришли ученые из Университета Луисвилля. Помните, как в “Песни Льда и Пламени” Нэд Старк узнает о приходе зимы от своей жены, рыжеволосой Кэйтилин? То-то и оно! Рыжеволосые люди, по наблюдениям ученых, особенно чувствительны к температурным перепадам.

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