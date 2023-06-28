Тест: в каком жанре сняли бы фильм о ваших отношениях?

В мире существует огромное количество разных киножанров. Помимо общеизвестных - драма, триллер, боевик и т.д., кинокритики и исследователи кино выделяют еще массу других. Некоторые из них могут стать открытиями даже для заядлых синефилов. Например, жанр “масала”, получивший свое название в честь смеси специй, очень популярен в Индии. В фильмах, поставленных в этом жанре, сочетаются и драма, и боевик, и комедия. Размах лент в жанре масала грандиозный, не обходится в них и без традиционных для индийского кинематографа танцев и песен. Считается, что пионером жанра была картина “Найти друг друга” Насира Хуссейна, вышедшая на экраны в 1973 году. Сравнительно новых жанром считается скринлайф - формат, при котором события фильма полностью разворачиваются на экране смартфона или компьютера. В чем-то он схож с псевдодокументалистикой и жанром “найденная пленка”, в котором снят популярный ужастик “Ведьма из Блэр”. И там и и там у зрителей создается ощущение, что они смотрят реальную запись или наблюдают за чьей-то жизнью в режиме онлайн.

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