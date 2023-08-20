Тест: в каком вымышленном мире вы могли бы жить?

Для того, чтобы сохранить внутреннюю гармонию и душевное равновесие, многим людям необходимо время от времени уходить в себя - или, вернее, в некий вымышленный мир, собственные фантазии. Это явление получило название “эскапизм” - от английского слова escape, то есть “бегство”. Еще совсем недавно это словечко можно было услышать исключительно из уст интеллектуалов, но сегодня его употребляют все - от психологов до обывателей. Любопытно, что в обиход его ввел Джон Рональд Руэл Толкин. Да-да, тот самый человек, который придумал Средиземье. Впервые Толкин употребил это слово в лекции о жанре волшебной сказки, которую прочел в Сент-Эндрюсском университете в 1939 году. По его мнению, эскапизм, или побег, является одной из главных функций сказки. Прошло немало времени, прежде чем это слово получило куда более широкое значение и стало предметом для исследования философов, психологов, культурологов, социологов и других ученых. Эскапизм еще только находится на стадии изучения. Одной из его форм можно назвать побег от реальности в вымышленный мир, созданный на книжных страницах или на экране. Пройдите наш тест и узнайте, в каком из созданных писателями и сценаристами миров вы могли бы жить.

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