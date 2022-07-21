Тест: в каком возрасте вы умрёте?

По сравнению с предыдущими столетиями в современном мире отношение к смерти значительно изменилось. Благодаря прогрессу в медицине и технике практически не осталось тайны в том, от чего, когда и как мы можем уйти в мир иной. Изменилось само понятие смерти – теперь ученые подразумевают под ней не просто остановку сердца, как их коллеги из прошлого. А российские разработчики не так давно миру свою разработку – онлайн-календарь, который поделен не на месяцы, а на годы. В этом календаре можно отметить количество прожитых лет, а также прикинуть, сколько времени отпущено еще – программа рассчитывает приблизительные сроки на основе данных о средней продолжительности жизни в той или иной стране. При этом проект предлагает пользователям не только вздыхать, глядя на количество прожитых лет, но и планировать события на будущее. Например, можно поставить себе цель научиться серфингу в 35 лет, а завести черепашку – в 45. Одним словом, календарь не так уж мрачен, как может показаться на первый взгляд.

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