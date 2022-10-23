Тест: в каком возрасте вы отправитесь в ЗАГС?

С незапамятных времен браку придавали особое значение. Не всегда это был союз двух любящих сердец - поначалу за молодых все решали представители старшего поколения. Чаще всего брак приносил обеим сторонам определенную выгоду, а вот возникнут ли между супругами теплые чувства, оставалось только гадать. “Стерпится - слюбится”, - говорили в старину. В настоящее время браки по расчету, конечно, тоже имеют место быть, однако в подавляющем большинстве случаев решение отправиться в ЗАГС диктуется взаимными романтическими чувствами. Принять его бывает непросто, ведь, помимо радости от возможности быть рядом с любимым человеком штамп в паспорте налагает на обоих супругов определенную ответственность. Семейные отношения требуют соблюдения куда большего числа обязательств, чем просто партнерские. К тому же рано или поздно паре, состоящей в браке, необходимо задуматься о следующем серьезном шаге - рождении детей.

Пугает ли вас перспектива пойти в ЗАГС или в глубине души вы давно готовы к новому этапу своей жизни? Если в вашем паспорте до сих пор нет заветного штампа, пройдите наш тест и узнайте, когда же вы свяжете себя узами брака.