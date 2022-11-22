Тест: в каком волшебном фильме вы могли бы жить?

Человечество с давних пор мечтало о том, что помимо привычного земного мира, существуют и другие - волшебные, удивительные, населённые магическими существами. Все эти грёзы нашли отражение в многочисленных легендах, мифах, сказках. Любопытно, что, например, жители Исландии до сих пор искренне верят в существование фейри, призраков, троллей и других волшебных обитателей своих земель. Согласно опросам, проведённым сотрудниками Исландского университета в 2007 году, 81% жителей страны не отрицает существование эльфов, а 5% респондентов признались даже, что вступали с ними в контакт. Первый опрос такого рода проводили ещё в 1974 году, и, к слову, с тех пор статистика практически не изменилась - в прошлом веке существование эльфов допускали целых 83% исландцев. В Рейкьявике существует даже Школа эльфов, в которой можно всего лишь за один пройти курс эльфоведения и побывать на экскурсии в местах, где, по преданиям, водятся эти существа. Есть в Исландии и эксперты-медиумы, которые утверждают, что контактируют с эльфами и другими невидимыми жителями местных земель.

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