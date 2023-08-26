Тест: в каком сериале вам бы досталась главная роль?

Сериалы стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Этот жанр уже давно не считают низкопробным, большинство современных шоу по своему качеству ничуть не уступают лучшим образцам мирового кинематографа. А ведь еще сравнительно недавно сериалы пренебрежительно называли “мыльными операми”. Почему именно такое прозвище? Удивительно, но оно возникло задолго до начала эпохи телевидения. В 30-40-х годах прошлого века в дневное время в эфире радио выходили передачи, рассчитанные на домохозяек, ведь именно они были основной аудиторией. Эти радиопрограммы представляли собой мини-спектакли, действие которых прерывалось на самом интересном месте, а продолжение можно было услышать только на следующий день. Домохозяйки были в восторге от таких передач, аудитория постоянно росла, что не могло ускользнуть от внимания рекламодателей. Спонсорами радиосериалов выступили производители мыла и стиральных порошков, а потому американцы иронично окрестили такие шоу “мыльными операми”. В дальнейшем некоторые популярные сюжеты перенесли с радио на экраны телевизоров, а вместе с ними туда перекочевало и остроумное прозвище.

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