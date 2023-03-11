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Тест: в каком платье вам следует отправиться под венец?

11 марта 2023 16:15
Тест: в каком платье вам следует отправиться под венец?

Узнайте, какой свадебный наряд подойдет вам больше всего.

Девушки начинают мечтать о том, какой будет их свадьба, в того момента, как впервые в детстве примерили перед зеркалом наволочку, представляя, что это фата. Такую простую истину озвучила героиня Кортни Кокс в популярном сериале “Друзья”. Действительно, свадьба - особенное событие для каждой девушки, ведь в этот день вся ее жизнь меняется кардинальным образом. Она обретает новый статус любимой жены и будущей матери. Пожалуй, едва ли не самым важным и ответственным в подготовке к свадьбе становится выбор платья. Каждой невесте хочется быть самой-самой в собственных глазах, в глазах своего жениха и всех, кто будет рядом в этот день. Любопытно, что вплоть до середины девятнадцатого века в России и Западной Европе свадебные платья были цветными, чаще других цветов в те времена встречался красный. “Не шей ты мне, матушка, красный сарафан”, - обращалась к матери героиня стихотворения Николая Цыганова 1830-х годов, и речь шла именно об убранстве для торжества. Белый цвет вошел в моду после 1840 года, когда произошло бракосочетание королевы Виктории с принцем Альбертом. Подвенечное белое платье британской правительницы, украшенное кружевами, положило начало новой свадебной моде.

Какой свадебный наряд будет идеальным для вас? Узнайте, пройдя, наш тест.

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Елена Королева
Елена Королева
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