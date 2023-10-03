Тест: в каком из этих фильмов про магию вам подошло бы жить

Слово “магия” в современном мире ассоциируется в первую очередь с фильмами и книгами в жанре “фэнтези”, а также с гадалками и экстрасенсами. А вот в прошлом одно лишь его упоминание вызывало у людей особый трепет. В Древнем Египте, например, магия и религия были единым целым, их обозначали одинаково. Египяне верили в существование призраков, носили амулеты от сглаза и считали, что с помощью заклинаний можно обрести власть над существами из потустороннего мира. В других странах Древнего мира, у шумеров, вавилонян и ассорийцев была широко распространена вера в демонов. Все несчастья и проблемы, выпадающие на долю человека, были делом рук этих злых созданий. Впервые религию от магии отделили древние греки. Кстати, слова “магия” они позавимствовали из персидского языка, где магами называли представителей высшего духовенства. Сохранилось множество свидетельств того, что люди активно пользовались магией. Например, до наших дней дошла свинцовая табличка из древнегреческого города Пелла, на которой некая Дагина насылала заклятие на своего возлюбленного и его невесту, чтобы помешать их свадьбе. Сегодня магия существует на страницах книг и на больших экранах. Пройдите наш тест и узнайте, в сеттинге какого магического фильма вам было бы комфортно.

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