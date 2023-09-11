Тест: в каком фильме могла бы сняться ваша пара?

Сколько мелодраматических фильмов было снято за всю историю мирового кинематографа, не может сказать, наверное, никто. Однако далеко не каждая лента осталась в памяти и сердцах зрителей. Время от времени авторитетные издания составляют рейтинги лучших фильмов всех времен и народов, в том числе повествующие о любви. В списки самых-самых обязательно попадает картина Майкла Кертица “Касабланка” (1942). Оскароносная мелодрама с Хамфри Богартом и Ингрид Бергман в главных ролях разошлась на цитаты, кроме того, отсылки к ней можно обнаружить во многих кинолентах, вышедших позднее. Так, например, Эмир Кустурица цитировал ее в своем фильме “Черная кошка, белый кот”. Еще один романтический фильм, без которого не обходится ни один уважающий себя рейтинг - “Римские каникулы” (1953). Именно после выхода этой картины на экраны Одри Хепберн проснулась знаменитой. Кстати, роль принцессы Анны могла ей не достаться. Первые пробы оказались не слишком удачными, но создатели дали молодой актрисе еще один шанс, и она смогла проявить себя. Пройдите наш тест и узнайте, в каком романтическом фильме могла бы сыграть ваша пара.

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