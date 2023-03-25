Тест: в каком фильме могла бы сняться ваша пара?

Сколько в истории мирового кинематографа насчитывается фильмов о любви, сказать сложно. Романтические линии присутствуют едва ли не в каждой кинокартине, но, конечно же, далеко не везде они на первом плане. К настоящему моменту кинокритики и зрители составили целый список проверенных временем мелодрам, которые придутся по вкусу практически каждому. Первое место в рейтингах самых красивых любовных историй всех времен и народов уже много лет занимает “Реальная любовь” - еще бы, ведь она вмещает в себя сразу несколько сюжетов, трогательных и радостных, печальных и забавных. Еще одной легендарной картиной о любви считаются “Грязные танцы” с Патриком Суэйзи и Дженнифер Грей. Несмотря на то, что до выхода фильма Патрик уже был известным актером, роль бедного и харизматичного преподавателя танцев принесла ему поистине мировую славу. И, конечно, нельзя не упомянуть об экранизации “Ромео и Джульетты” 1968 года. Франко Дзеффирелли снял картину, которая отражает душу бессмертной шекспировской трагедии. Леонард Уайтинг и Оливия Хасси в ролях влюбленных веронцев стали олицетворением молодости и красоты.

На какую известную пару из кино похожи вы с избранником? Пройдите наш тест и узнайте ответ!