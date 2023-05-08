Тест: в каком доме вы жили в прошлой жизни?

Отношение к идее реинкарнации в обществе разное. Кто-то убежден, что переселение душ действительно существует, другие же считают, что все это - суеверие и пережитки прошлого. Тем не менее исследователями теории реинкарнации записано немало историй, свидетельствующих о том, что люди с точностью воспроизводят события, которые не могли знать, поскольку они произошли до их появления на свет и в другом месте. Например, во многим источниках можно найти историю таиландского мальчика Шаная Шумалаивонга. В три года он заявил родителям, что его настоящее имя - Буа Кай, он работает школьным учителем и очень хочет встретиться со своими родителями, ведь они его так сильно ждут. Поначалу мама и папа Шаная не обращали особого внимания на рассказы сына, но, когда тот начал устраивать истерики, сдались и отвезли его туда, куда он просил. Шанай смог с точностью указать дом, в котором жил Буа Кай и где остались его пожилые родители. Выяснилось, что Буа Кая убили по дороге на работу, причем смертельную рану нанесли в то место, где у Шаная находилось родимое пятно.

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