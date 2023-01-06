Тест: в каком десятилетии вы должны были родиться, чтобы быть по-настоящему счастливым

Наверное, ни одно из поздравлений в мире не обходится без пожеланий счастья. Ведь это всеобъемлющее понятие вмещает в себя все то, о чем мечтает каждый конкретный человек. Для кого-то это достаток и самореализация, кто-то не представляет своей жизни без семьи и любви, для третьих же синоним слова “счастье” - творчество и независимость. Однако, как выяснили ученые, есть и такие люди, которые боятся получать от жизни удовольствие, сторонятся всяческих радостей и впадают в панику, когда кто-то говорит им о счастье. Исследователи даже придумали специальный термин, который обозначает такой тип людей - черофобы. Также иногда можно встретить название “гедонофобия”. Причины такого страха могут быть разными, но, по мнению специалистов, чаще всего корни черофобии уходят в детство, как и многие другие фобии и комплексы. Родители, которые стыдят своих отпрысков за бурное выражение радости, восторга, счастья, часто используют фразы вроде “счастье любит тишину”, “тихо, а то сглазят”, могут невольно заронить в психику человека зерна черофобии.

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