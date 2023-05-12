Тест: в какое время вы на самом деле должны были родиться?

“Мне следовало родиться в другую эпоху”, - вздыхают люди, которым не по нраву современный образ жизни, технология, мода и другие вещи или явления. Всем, кто убежден, что должен был появиться на свет совершенно в иное время, могут найти отдушину в тайм-тревелинге. Так называется своего рода субкультура, приверженцы которой обустраивают свое пространство в соответствии с полюбившейся эпохой. Например, супруги Мишель и Ричард из английского графства Йоркшир настолько глубоко погрузились в быт и традиции 1940-х годов, что теперь вся мебель в их жилище является антиквариатом, а все домочадцы носят винтажную одежду того времени. Каждая деталь напоминает о том, что муж и жена обожают 40-е. Мишель питала страсть к тому временному промежутку уже давно и заразила ей своего супруга, с которым познакомилась на благотворительном вечере. К тому времени девушка уже сменила свое “обыкновенное” имя на более экзотичное - Киттен фон Мяу и со своим шоу в стиле бурлеск выступала на вечеринке. Свадьбу влюбленные сыграли в стиле сороковых - впрочем, ни у кого не было сомнений в ином.

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