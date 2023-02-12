Тест: в какое время года вы больше всего привлекаете парней?

Принято считать, что временем любви является весна. Мол, именно в тот период, когда после зимнего сна пробуждается природа, распускаются цветы, на деревьях начинает зеленеть листва, человек оказывается во власти гормонов - они-то и подталкивают его на поиски пары. Действительно, существуют группы гормонов, активность которых зависит от продолжительности светового дня, однако в целом, по словам специалистов, их колебание зависит не столько от времени года, сколько от питания и образа жизни. Невероятно, но факт - тестостерон и эстроген, то есть те самые половые гормоны, оказываются на пике вовсе не весной, а летом. По крайней мере, в северном полушарии. Это подтверждают статистические данные. Большинство беременностей в европейских странах приходится на конец лета и начало осени, а пик рождаемости - на конец зимы и начало весны. Поэтому утверждение о том, что сезоном любви является именно весна, не более чем миф с точки зрения современной науки.

Разумеется, это лишь общие данные, и найти свою вторую половинку можно хоть зимой, хоть летом. В какое время года вы встретите свою любовь с большей долей вероятности? Проверьте себя, ответив на вопросы нашего теста.