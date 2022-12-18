Тест: в два счета отгадаем, в чем ваш главный недостаток

Недостатки - это то, чего принято стыдиться, то, о чем мы стыдливо умалчиваем при знакомстве с новым человеком и надеемся, что он никогда о них не узнает. В некоторых компаниях одним из пунктов собеседования является ответ соискателя на вопрос: “Каковы ваши недостатки?” В этот момент язык немеет у большинства людей, ведь мы совершенно не привыкли говорить о своих изъянах вслух. Кроме того, возникает опасение, что после честного ответа на этот вопрос работодатель может с вами попрощаться. Те же самые чувства мы испытываем, когда в общении с любимым человеком из шкафа внезапно выпадывает тщательно спрятанный там скелет. Но, по мнению психологов, стыдиться своих несовершенств не стоит. О них необходимо говорить - в первую очередь для того, чтобы быть честным с самим собой и с партнером или работодателем. Кроме того, рефлексия помогает лучше осознать свои сильные и слабые стороны, чтобы работать над ними впоследствии.

Каков ваш главный недостаток? Задумывались ли вы когда-нибудь над этим вопросом? Знаете ли вы на него ответ? Если нет, пройдите наш тест, который без прикрас расскажет о вашей слабой стороне.