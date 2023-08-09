Тест: в душе вы взрослый или ребенок?

Прощание с детством у одних людей проходит болезненно, у других оно вызывает лишь легкую грусть, третьи и вовсе не замечают, как беззаботные годы остались позади. Многие убеждены, что, повзрослев, необходимо оставить все детские черты позади, но эксперты твердят об обратном. В первую очередь исследователи отмечают, что не стоит путать детскость с инфантильностью, когда человек не желает нести ответственности за свои поступки, с помощью разного рода психологических манипуляций перекладывает ее на чужие плечи и уходит в свой иллюзорный мир. В детскости же нет ничего плохого. Можно смело уносить с собой во взрослую жизнь целый ряд черт, которые помогут привнести свежие эмоции и впечатления в серые будни. Например, не лишним будет смелая фантазия. Дети мыслят широко, не признавая никаких рамок для своего воображения. Взрослые же постоянно загоняют себя в определенные границы, которые сковывают и не дают свободно, творчески мыслить. Бесстрашие и вера в свои силы, умение радоваться мелочам, стремление заниматься тем, что приносит удовольствие - все эти качества, присущие детям, не помешают и взрослому. Удалось ли вам повзрослеть или в душе вы по-прежнему остаетесь ребенком? Проверьте с помощью нашего теста.

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