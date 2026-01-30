В СССР сняли немало фильмов по Чехову: но 5/5 в этом тесте узнают не все – а вы сможете?

29 января исполнилось 166 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова. Его рассказы и пьесы стали неотъемлемой частью и мировой литературы, и даже кинематографа.

Особое место занимают советские экранизации, которые с удивительной точностью и любовью перенесли на экран тонкую чеховскую грусть, иронию и глубину человеческих характеров. В них играли легенды отечественного кино, а режиссёрам удавалось поймать ту самую атмосферу, где смешное граничит с печальным, а за обыденным диалогом скрывается целая вселенная чувств.

Сможете ли вы узнать советские фильмы по чеховским произведениям всего по одному кадру? Желаем удачи!