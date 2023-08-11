Тест: в чем выражается ваша любовь?

В 1992 году доктор Гэри Чепмен написал книгу “Пять языков любви”, которая мгновенно стала бестселлером. С момента ее выхода в свет по сегодняшний день было продано свыше 12 миллионов экземпляров, что, несомненно, свидетельствует о популярности теории Чепмена. В чем она заключается? Если очень коротко, то автор бестселлера считал - каждый человек говорит на своем собственном языке любви. В паре мы ждем, что избранник автоматически угадает этот язык и станет общаться с нами исключительно на нем, но, как правило, чуда не происходит и между партнерами возникает непонимание. Это способно привести к кризису в отношениях, а то и вовсе к расставанию. В то время как ситуацию могло бы спасти знание языков любви друг друга. В своей книге Гэри Чепмен подробно описал каждый из типов. Согласно его концепции, у каждого человека может доминировать один из следующих пяти языков: слова поощрения (ему нужны похвалы, комплименты, словесная поддержка); время (сколько времени готов провести с ним партнер); прикосновения (тактильность); помощь (готовность прийти на выручку) и подарки (сюрпризы и материальные вложения). Хотите узнать, на каком языке любви говорите вы? Ответьте на вопросы нашего теста.

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