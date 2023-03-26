Тест: в чем вы нуждаетесь прямо сейчас?

Существует множество примет, связанных с исполнением желаний. Кто-то убежден, что заветная мечта исполнится, если загадать ее глядя на падающую звезду, другие утверждают, что грезы непременно станут явью, если распознать знаки, которые подает мироздание. Психологи, в свою очередь, предлагают другие практики воплощения желаний в реальность. Например, если ваша заветная мечта - выигрыш в лотерею, стоит начать с того, чтобы написать на листе бумаги или в телефонных заметках список всего того, что купили бы или то сделали бы вы, будь у вас достаточно на то финансовых возможностей. Затем из общего списка необходимо выбрать самые важные цели, которые не зависят непосредственно от материального благополучия, или, если таковых нет, постараться расшифровать их в тех желаниях, которые имеются в списке. Например, под пунктом “хочу ничего не делать” на самом деле может скрываться потребность уделять больше времени себе и своим увлечениям. После этого необходимо обдумать, какие шаги можно сделать к исполнению своих грез - порой для этого совсем не обязательно располагать огромным богатством.

Пройдите наш тест и узнайте, чего вам не хватает в жизни прямо сейчас.