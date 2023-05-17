Тест: в чем ваша главная слабость?

Верить в то, что идеальные люди существуют в реальности, большая ошибка. Каким бы крутым, успешным и состоятельным ни казался человек со стороны, не сомневайтесь - у него достаточно комплексов, недостатков и слабостей, просто он успешно скрывает их от посторонних глаз. Бороться со своими минусами, сконцентрировавшись исключительно на плюсах, не получится. Психологи говорят о том, что одержать победу над своими слабыми сторонами можно лишь в одном случае - признав их. Первый шаг на пути к преодолению своих комплексов - как раз таки принятие своего несовершенства. Люди боятся признавать это потому, что не хотят выглядеть уязвимыми - в первую очередь в своих собственных глазах. Необходимо обладать большой храбростью для того, чтобы взглянуть в глаза своим слабостям и преодолеть их. Второй шаг на пути - разобраться, почему вы хотите измениться, к каким результатам прийти и что вам это даст. Как только человек поймет мотивацию, ему будет намного проще двигаться к поставленной цели. Даже если она не глобальная, это все равно поможет идти вперед.

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