Тест: в чем ваш главный талант?

Психологи говорят, что творческий потенциал есть в каждом человеке. Бывает, что он просыпается и дает о себе знать самостоятельно, а иногда необходимо приложить усилия для того, чтобы дар раскрылся. Эксперты рекомендуют не подгонять свой талант, не понукать его в нетерпении. Отсутствие спешки - вот что способствует раскрытию истинного дарования. Дело в том, что когда мы делаем что-то медленно, мозг успевает запомнить алгоритм действий и правильность их выполнения. Проводить за танцами, рисованием, музыкой и другими занятиями, к которым есть талант, тоже не стоит, чтобы избежать перенапряжения. Три, максимум пять часов в день - вот оптимальное количество времени, которое стоит посвятить упражнениям, тренировкам и оттачиванию замысла. Многие люди боятся пробовать свои силы в том или ином начинании, потому что есть риск ошибиться. Психологи готовы кричать о том, что погоня за безупречным результатом может зарубить ваш талант на корню. Да, глядя на работы выдающихся мастеров, хочется творить так же, но важно помнить - даже великие не сразу пришли к такому высокому уровню.

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