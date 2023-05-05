Тест: в чем сильная сторона ваших отношений?

Каким должен быть идеальный партнер? Этим вопросом задаются не только простые смертные, но и ученые всего мира. Они пытаются найти секрет гармоничных отношений в паре и понять, что именно способно удерживать двоих людей вместе на протяжении долгого времени, а в идеале - всей жизни. По мнению психологов из американского Университета Джорджа Мейсона, попытки подогнать партнера под свои представления об идеальных отношениях не закончатся ничем хорошим. Участие в эксперименте приняли 159 пар, часть из которых были студентами, а часть - взрослыми людьми. Респондентов попросили назвать три сильные стороны своего избранника, а затем рассказать, имеют ли они какие-то “побочные действия”: например, жена увлекается живописью, она реализует свои творческие способности, но из-за ее хобби в доме царит беспорядок. Интересно, что люди, которые концентрируются на достоинствах партнера, а не на его недостатках, больше удовлетворены отношениями. Они чувствуют эмоциональную поддержку со стороны второй половинки, а следовательно, ощущают себя счастливее.

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