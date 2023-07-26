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Тест: в чем сейчас нуждается ваша душа

26 июля 2023 07:15
Тест: в чем сейчас нуждается ваша душа

Чего вам не хватает для полной гармонии?

В повседневной жизни современный человек часто сталкивается со стрессом. Переживания и негативные эмоции отрицательно влияют на организм, поэтому просто необходимо научиться очищать свой разум от лишнего “мусора”. Снизить уровень стресса и обрести желанную гармонию, по мнению психологов, помогают специальные упражнения. Расслабиться и вернуть себе состояние покоя помогает ванна, но не совсем обычная, а по-японски. Жители этой страны считали, что главная задача такого времяпровождения - очищение не столько тела, сколько разума. Поэтому в японских ваннах не принято мыться, они предназначены исключительно для релакса. Чтобы повторить ритуал очищения мыслей по-японски, необходимо сперва принять душ, а затем набрать ванну. Ароматические масла помогут расслабиться и настроиться на нужный лад, также при желании можно добавить цедру цитрусовых фруктов, например мандаринов, высушенные или свежие цветы, соль для ванны и т.д. Для создания нужной атмосферы лучше приглушить свет и зажечь свечи, а затем погрузиться в воду и позволить себе максимально отдохнуть. Хотите узнать, чего не хватает вашей душе для полной гармонии? Ответьте на вопросы нашего теста.

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Елена Королева
Елена Королева
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