Тест: в чем проявляется ваш язык любви?

Около тридцати лет назад американский психолог Гэри Чепмен создал теорию, в соответствии с которой в мире есть пять языков любви. Каждый человек, в зависимости от его врожденных качеств, владеет одним из них. Кажется, что все максимально просто - ознакомившись с подробным описанием языка чувств, можно понять, на каком из них говорите вы. Это поможет лучше понять свои желания и потребности, однако этого недостаточно - важно также определить, каким языком любви владеет партнер. Ведь отношения - процесс, в котором участвуют двое, и было бы нечестно требовать от избранника прислушиваться к вашим желаниям и игнорировать его. Большой ошибкой, по мнению психологов, является давать партнеру ту любовь, заботу и внимание, в которой нуждаемся мы сами. Да, случается, что языки любви в паре совпадают и двум половинкам не приходится долго ломать голову над тем, как проявлять свои чувства друг к другу. Однако все же прежде стоит удостовериться, что ваши потребности идентичны.

Пройдите тест, который подскажет, какой язык любви вам свойственен. Кроме того, можно показать этот тест партнеру, попросить его пройти, а затем обменяться результатами.