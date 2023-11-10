Тест в 1 клик: какая из вас королева?

Слово «корона» в переводе с латыни означает «венок». В этом нет ничего удивительного, если вспомнить, что в античности головы победителей венчали венком — символом почета. Например, триумфатору Олимпийских игр вручали венок из ветвей оливы, а тому, кто отличился во время поэтических состязаний — лавровый (кстати, слово «лауреат» произошло именно от слова «лавр»). Головы полководцев и правителей венчали венки из дуба. Впоследствии, в результате Греко-персидских войн, греки стремительно разбогатели. Поэтому скоро на смену венкам из природных материалов пришли короны из золота. На протяжении веков этот головной убор правителей пережил немало трансформаций. О некоторых коронах ходили мифы и легенды — например, считалось, что внутренний обруч из так называемой железной короны лангобардов был изготовлен из гвоздя, которым было пронзено тело Христа. Правда, современные исследователи относятся к этому мифу скептически — они считают, что никакого сакрального смысла внутренний обруч не несет, он был добавлен с целью укрепить конструкцию короны.

Корона — неизменный атрибут королевской власти. Выберите драгоценный головной убор по душе, а мы расскажем, какая правительница могла бы из вас получиться.