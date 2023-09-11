Тест в 1 клик: что вы за личность?

Все мы разные. И все же при общении мы замечаем, что у незнакомых друг с другом людей может быть схожая манера прищуривать глаза, заправлять волосы за ухо, пожимать плечами и т.д. Специалисты по кинесике - науке, которая изучает язык тела и жестов - считают, что подобные привычки могут многое рассказать о характере человека. Создателем этой дисциплины считается американский антрополог Рэй Бердвистел, опубликовавший в 1952 году монографию “Введение в кинесику: аннотированная система записи движений рук и тела”. Изучать жесты он начал еще будучи аспирантом, а после завершения обучения отправился в Западную Канаду. Там он стал жить среди индейцев кутенаи с намерением лучше узнать их язык, культуру, образ жизни и после описать в научном труде. Во время проживания в общине Бердвистел заметил, что общение местных жителей друг с другом и общение их же с чужаками значительно отличаются друг от друга. Дело было не только в том, что аборигенам приходилось переходить на другой язык - менялись их поза, взгляд, мимика и т.д. Именно тогда ученый задумал написать свой труд по кинесике. Жесты, которые мы используем, могут многое рассказать о наших личностных качествах. Ответьте на вопрос этого экспресс-теста и узнайте, что вы за человек.

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