Тест в 1 клик: что вы за человек?

Неизвестно, кому первому пришло в голову использовать кулаки для выяснения отношений, с уверенностью можно сказать только одно - произошло это в глубокой древности. По крайней мере, сохранилось свидетельство того, что в 686 году до нашей эры кулачные бои входили в программу Олимпийских игр. Археологам удалось обнаружить изображения таких боев, по которым можно судить о том, что борцы использовали специальные приспособления, защищающие руки от травм. Правила кулачных сражений были простыми, как две копейки: соперники колотили друг друга до тех пор, пока один из них мог стоять на ногах. Призы победителю соревнований были солидными и варьировались от золота до домашнего скота. Кулачные бои как жестокое развлечение для жаждущей зрелищ толпы существовали на протяжении всей истории человечества. А вот бокс в современном виде появился в Англии примерно в семнадцатом веке и мало-помалу обрел популярность. В отличие от кулачных боев, он имел свод правил, которых соперники должны были строго придерживаться.

Кулаки можно использовать не только для драки (хотя, конечно, все же лучше решать вопросы без них), но и для того чтобы узнать свой характер. Проверьте, какой вы человек, с помощью нашего теста.