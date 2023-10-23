Тест в 1 клик: что готовит вам сегодняшний день

Наверняка многие слышали о старинной традиции — преподносить гостям печенье с предсказанием. Принято считать, что родиной этого необычного лакомства считается Китай, но на самом деле доподлинно неизвестно, так ли это. Существует сразу несколько версий происхождения этого угощения. Согласно одной из них, самой распространенной, лунное печенье необычной формы, содержащее в себе крохотные записки, появилось в Китае примерно в 13-14 веках. По легенде, изначально на бумажках в печеньках были написаны не предсказания, а призывы к восстанию, поскольку в тот период Китайская империя была оккупирована монголами. Позднее, когда опасность миновала, люди начали прятать в угощении записки с добрыми предсказаниями. По другой версии, в Китай необычное лакомство пришло из Японии, где полоски бумаги с коротким прогнозом на будущее получили название омикудзи. Широкое распространение печенье с предсказаниями получило в начале прошлого века, когда китайский предприниматель Дэвид Юнг запустил в Лос-Анджелесе производство такого угощения. Вскоре оно стало популярно на весь мир.

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