Тест: узнайте, вы действуете по велению сердца или разума

Во все века люди задавались вопросом: что важнее - разум или чувства? К чему прислушиваться - к голосу сердца или рассудка? С момента возникновения психологии как науки специалисты активно включились в обсуждение этой проблемы. Сегодня знатоки человеческих душ говорят, что, конечно же, разум и эмоции в какой-то степени мешают друг другу. Человек постоянно разрывается между двух огней, не зная, какую сторону в итоге выбрать. Впрочем, находятся и такие психологи, которые считают жесткое разделение сердца и разума неправильным, поскольку они взаимодополняют друг друга. Если бы мы не умели чувствовать, то не умели бы адекватно оценить окружающую среду и сделать рациональные, правильные выводы.

Однозначного ответа на вопрос, что важнее - разум или чувства - до сих пор нет. Психологи утверждают, что, вероятно, его и быть не может - решение, к какому голосу прислушиваться, принимает сам человек в зависимости от каждой конкретной ситуации. Однако мы можем подсказать, на что ориентируетесь в первую очередь вы. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, кто же вы на самом деле - человек сердца или рассудка.