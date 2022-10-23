Тест: узнайте точный знак Зодиака вашей второй половинки

Помните, как в оскароносном фильме Владимира Меньшова “Москва слезам не верит” предприимчивая Людмила считала, что самые солидные женихи водятся в библиотеке? С тех пор, как картина вышла на экраны, прошло немало времени. Несмотря на то, что привычные варианты знакомства до сих пор котируются, по популярности они значительно уступают специальным сайта и приложениям для мэтчинга. Многие ресурсы предлагают помощь психолога, который, по сути, выполняет роль свахи и выбирает для пользователя подходящих кандидатов. Правда, по мнению ученых, на самом деле такие сайты несут в себе мало пользы - если уж и прибегать к ним, лучше все же постараться перевести общение из онлайна в реал. Дело в том, что в виртуальном общении и мы сами, и наш собеседник рассказывает о себе сам - его субъективное мнение может значительно отличаться от реального положения дел. Поэтому во избежание разочарований специалисты рекомендуют не затягивать переписку в сети, а перейти на живое общение.

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