Тест: узнайте, течет ли в вас королевская кровь

В современном мире существует не так много королевских династий, быть может, именно поэтому они так привлекают внимание людей и будоражат воображение. Кажется, что жизнь во дворце - это сказка наяву, однако мало кто задумывается над тем, что члены монаршего семейства обязаны постоянно соблюдать протокол - своего рода кодекс поведения, составленный на основе пришедших из глубины веков традиций. Так, например, придворный этикет британской королевской семьи предписывает не ложиться спать до тех пор, пока бодрствует королева. Такую информацию обнародовал бывший личный секретарь Елизаветы II сэр Уильям Хезелтин. Пока королева не отправится в свои покои, домашние обязаны оставаться в гостиной и вести между собой светские беседы. Такое правило было по вкусу не всем - принцесса Диана на дух его не переносила. Кстати, сидеть тоже нужно было особым образом - во всяком случае, женщинам. Скрещивать ноги представительницам монаршей фамилии строго-настрого запрещено - необходимо поставить ноги вместе и слегка сместить их в сторону. Эта поза получила название “Наклон Герцогини” или “Кембриджский крест”.

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