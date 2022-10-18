Тест: узнайте свой внутренний возраст

В последние десятилетия психологи много говорят о том, что помимо биологического возраста, зафиксированного в паспорте, существует еще и внутренний (или, как его еще часто называют, субъективный) возраст. Исследователи считают, что при желании можно попытаться рассчитать его самостоятельно. Для этого необходимо учитывать четыре величины - активность, личные интересы, физиологию и внутренние ощущения. По каждому из этих параметров нужно ответить на вопрос, на сколько лет вы себя ощущаете (например, для оценки физиологического состояния нужно ответить на вопрос: “На сколько лет выглядит мое тело?”), затем сложить все цифры и разделить их на четыре. Необходимо лишь помнить, что внутренний возраст может меняться. По мнению психологов, ощутить себя на порядок моложе помогает любовь. Кроме того, “омолодить” нас внутренне способны самоуважение и принадлежность к определенному социальному кругу, ощущение, что вы любимы и дороги. А вот утрата близкого человека или удар по самооценке могут отнять несколько внутренних лет жизни.

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