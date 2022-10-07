Тест: узнайте свой психологический возраст

“Мне еще нет тридцати, а я уже ощущаю себя пенсионером”, “Я не хочу возиться с внуками, куда больше мне нравится активный образ жизни”, “Какой полувековой юбилей? Мне кажется, я только вкус к жизни почувствовал”. Наверняка каждому из нас хотя бы раз доводилось слышать подобные фразы от родственников, коллег, друзей. Возможно, кто-то даже произносил их сам. Суть от этого не меняется - люди крайне редко, да чего уж там, практически никогда не чувствуют себя на тот возраст, который заявлен у них в паспорте. Психологи считают, что в этом нет ничего необычного и странного - человеческое подсознание игнорирует ход времени. Поэтому в последние десятилетия специалисты много говорят о психологическом, или, как его еще называют, субъективном возрасте, который значительно расходится с психологическим. Существует множество разнообразных методик, с помощью которых можно его рассчитать, кроме того, есть и специальные тесты.

Предлагаем вам пройти один из таких тестов на психологический возраст. Ответьте на несколько вопросов и узнайте, кто же вы в глубине души - глубокий старец или вечный тинейджер, маленький ребенок или состоявшаяся зрелая личность.