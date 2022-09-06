Тест: узнайте страну, которая вам подойдет

В современном мобильном мире люди часто переезжают с одного места жительства на другое - при этом речь идет не только о перемещениях в пределах одного города, региона или страны, а целого мира. Кто-то живет на чемоданах вынужденно - например, потому что его род деятельности предполагает частые переезды, кто-то просто любит путешествовать или находится в поисках самого комфортного места для жизни. Специально для последнего типа людей британский аналитический центр New Economics Foundation разработал проект, который оценивает индекс комфорта жизни в разных странах. В основу расчета индекса легки такие показатели, как состояние экологии, средняя продолжительность жизни, уровень неравенства и т.д. На сайте проекта можно найти карту, на которой каждая страна подсвечена определенным цветом в зависимости от своего индекса - от темно-красного, обозначающего самый низкий показатель, до ярко-зеленого, под которым подразумеваются наиболее комфортные условия. Как оказалось, самый высокий индекс у Коста-Рики.

А в какой стране было бы комфортно жить вам? Кто вы в глубине души - итальянец, японец или все-таки русский? Пройдите наш тест и узнайте ответ на этот вопрос.