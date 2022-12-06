Тест: узнайте, совпадает ли ваш интеллектуальный возраст с реальным?

В последние десятилетия ученые много говорят о том, что у каждого человека существует сразу несколько возрастов. Речь идет не только о времени, которое прошло в момента даты рождения, указанной в документах. Все намного сложнее, но в то же время интереснее. Существует также биологический возраст, который касается в первую очередь физической, а не ментальной формы, в которой находится человек. Наверняка каждый из нас сталкивался с людьми, которые выглядят старше, чем есть на самом деле, либо, наоборот, гораздо моложе. Кроме того, исследователи выделяют еще один тип возраста - умственный, или, как его еще называют, интеллектуальный. Под ним подразумевается возраст человеческого мозга. Мы с детства знаем, что на долголетие влияет множество факторов, поэтому неудивительно, что существуют также вещи, которые влияют на молодость нашего мозга. К ним относятся правильное питание, количество времени, потраченного на отдых, а также подходящая нагрузка - изучение иностранных языков, чтение, решение головоломок и т.д.

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