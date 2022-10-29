Тест: узнайте, сколько у вас будет детей?

В современном мире многие люди считают, что прежде всего необходимо построить карьеру, встать на ноги, а потом уже обзаводиться семьей и детьми. При этом кто-то действительно придерживается такой точки зрения, а кто-то боится признаться себе, что пока или совсем не видит себя в роли родителя и берет тайм-аут, чтобы разобраться в своем отношении к этому серьезному вопросу. Некоторые люди признаются, что боятся не найти общего языка с ребенком - мол, у современных детей слишком уж иные ценности, непонятно, как с ними общаться, как воспитывать и вообще как вместе проводить время. К слову, найти ответ на последний вопрос уж точно не проблема - в наши дни существует масса познавательных курсов, на которые родители могут записаться вместе со своим отпрыском и научиться чему-то новому. Так, например, можно найти огромное количество онлайн- и офлайн-курсов для совместного изучения английского и других языков. Психологи говорят, что изучать иностранные языки в компании близких намного эффективнее - появляется больше возможностей для практики, как в путешествии, так и дома. Можно договориться один час в день болтать друг с другом исключительно на изучаемом языке.

Одним словом, у современных детей и родителей есть масса интересных возможностей. Хотите ли вы стать мамой или папой и какое количество детей для вас идеально подходит? Пройдите наш тест - и узнаете.